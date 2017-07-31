В Канаде запуск свободной торговли с Украиной назвали приоритетом

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Понедельник, 31 июля 2017, 03:34

Запуск эффективной свободной торговли с Украиной является приоритетом для министерства международной торговли Канады.

Об этом сообщил специальный ассистент министра международной торговли Канады Марк-Андре Пурье, передает "Укринформ".

"Соглашение о свободной торговле с Украиной является приоритетом для Шампаня (министра международной торговли Канады) И мы очень рады, что она вступит в силу уже совсем скоро", - сказал Пурье.

Он добавил, что министр Шампань всячески будет продвигать в своей работе канадско-украинские интересы.

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной была подписано 11 июля прошлого года во время визита Джастина Трюдо в Киев. Оно вступает в действие 1 августа этого года. После этого Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады в течение 7 лет, приведя таможенную политику в паритет.

Темы: Канада Украина
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