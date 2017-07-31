В Харькове подожгли машину журналиста – полиция разбирается

Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства поджога автомобиля "ВАЗ" главного редактора сайта "Insider news" Игоря Русина.



Машину журналиста повредили 30 июля в 2:00 на проспекте Юбилейном, сообщает полиция.

О пожаре правоохранителям сообщил сам 46-летний владелец авто. Русин также выложил фотографии сожженной машины в Facebook.

В Харькове подожгли машину журналиста Fb Игорь Русин

Спасатели огонь погасили, никто не пострадал, но в машине сгорел капот и часть салона, констатирует полиция.

Следователь открыл производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Ведется следствие.



В комментарии УНИАН сам Русин сказал, что автомобиль ВАЗ, который он купил несколько дней назад, загорелся в 2 часа в воскресенье во дворе многоэтажного дома в Салтовском районе.



Очаг огня был на передней правой стойке, где нет электроприборов, которые могли бы вызвать короткое замыкание.



По словам Русина, автомобиль полностью сгорел, ущерб составляет около 60 тысяч гривен.

Журналист убежден, что автомобиль подожгли из-за его профессиональной деятельности.



Русин также предупредил в Facebook, что не склонен к суициду.

Алена Рощенко, УП