У Харкові підпалили машину журналіста – поліція розбирається

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Понеділок, 31 липня 2017, 15:42

Поліція Харківської області встановлює обставини підпалу автомобіля "ВАЗ" головного редактора сайту "Insider news" Ігоря Русина.

Машину журналіста пошкодили 30 липня о 02:00 на проспекті Ювілейному, повідомляє поліція.

Про пожежу правоохоронцям повідомив 46-річний власник авто. Русин також виклав фотографії спаленої машини у Facebook.

У Харкові спалили машину журналіста
У Харкові спалили машину журналіста
Fb Игорь Русин

Рятувальники вогонь погасили, ніхто не постраждав, але в машині згорів капот та частина салону, констатує поліція.

 

Слідчий відкрив провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Проводиться слідство.

У коментарі УНІАН сам Русин сказав, що автомобіль ВАЗ, який він купив кілька днів тому, загорівся о 2-й у неділю у дворі багатоповерхового будинку у Салтівському районі.

Осередок вогню був на передній правій стійці, де немає електроприладів, які могли б спричинити коротке замикання.

За його словами, автомобіль повністю згорів, збиток складає близько 60 тисяч гривень.

 

Русин переконаний, що автомобіль підпалили через його професійну діяльність.

Він також попередив у Facebook, що не схильний до суїциду.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЗМІ Харків
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