СБУ заинтересовалась изданием "Watcher"
Днепровское управления Службы безопасности Украины просит интернет издание "Watcher" предоставить информацию об IP-адресах, используемых сайтом.
Об этом говорится в сообщении издания в понедельник.
"Сегодня наш провайдер принес еще одну прекрасную новость. На этот раз Днепропетровское УСБУ решило поинтересоваться о нашем ресурс. Интересует их многое, в т.ч. также способы оплаты за хостинг. Это наверняка именно та информация, которая может подорвать безопасность нашего государства", - сообщает издание.
Также там напомнили, что в 2015 году силовики в "Watcher" изъяли серверы.
"2 года назад благодаря гениальности некоторых в СБУ и в нарушение украинского законодательства были изъяты ряд серверов одного из крупнейших доменных и хостинг провайдеров Украины - компании Nic.Ua. Благодаря такой гениальной "многоходовочки" наш сайт Watcher.com.ua больше, чем 3 недели, был недоступен. Мы существенно пострадали. Как репутационно, так и чисто с технической точки зрения - за 2 года нам так и не удалось восстановить свои позиции в поисковой выдаче", - говорится в сообщении.
"Тогда, 2 года назад, никто в СБУ не извинился, не понес никакого наказания за совершенные действия", - добавили там.
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