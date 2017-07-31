СБУ зацікавилась виданням "Watcher"

1603 перегляди
Понеділок, 31 липня 2017, 16:32

Дніпровське управління Служби безпеки України просить інтернет видання "Watcher" надати інформацію про IP-адреси, які використовуються сайтом.

Про це йдеться у повідомленні видання у понеділок.

"Сьогодні наш провайдер приніс ще одну прекрасну новину. Цього разу Дніпропетровське УСБУ вирішило поцікавитись про наш ресурс. Цікавить їх багато чого, в т.ч. навіть способи оплати за хостинг. Це напевно саме та інформація, яка може підірвати безпеку нашої держави", - повідомляє видання.

 

Також там нагадали, що у 2015 році силовики у "Watcher" вилучили сервери.

"2 роки тому завдяки геніальності декого в СБУ і в порушення українського законодавства було вилучено низку серверів одного з найбільших доменних та хостинг провайдерів України – компанії Nic.Ua. Завдяки такій геніальній "багатоходовочці" наш сайт Watcher.com.ua більше, ніж 3 тижні, був недоступним. Ми суттєво постраждали. Як репутаційно, так і суто з технічної точки зору – за 2 роки нам так і не вдалось відновити свої позиції в пошуковій видачі", - йдеться у повідомленні.

"Тоді, 2 роки тому, ніхто в СБУ не вибачився, не поніс жодного покарання за вчинені дії", - додали там.

Теми: СБУ інтернет ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ: З полону бойовиків звільнено суддю Апеляційного суду Луганщини 30 липня 2017, 20:17
В СБУ розповіли про реальну кількість скарг на свої дії 29 липня 2017, 20:53
СБУ: Інформація про причетність Трояна до вимагання не підтвердилась 29 липня 2017, 18:38
powered by lun.ua
Головні новини
РФ не відповіла на запит про видачу Погодіна, Київ іде в ЄСПЛ
Бойовики підтверджують утримання 71 із 137 полонених
Бойовики включили до своїх списків на обмін російського військового Агєєва
Суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах
Усі новини
Такі плани

7 проектів липня, які змінять Київ найближчим часом

Культура

Як майстри на Хмельниччині відроджують самчиківський розпис