Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

Городского главу Львова Андрея Садового вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос.



Как сообщил он в Facebook, речь идет о деле касательно индустриального парка во Львове.



"В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру. Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове", – написал Садовый.





Он отметил, что голландская девелоперская компания CTP победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне Рясное-2.



"После победы голландцы предлагают не только инвестировать в будущий парк, но и выкупить землю под ним (хотя не должны были), голландцы соглашаются оплатить землю 52 млн грн (в соответствии с денежной оценкой) и обязуются инвестировать только в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест", – отметил мэр Львова.





По его словам, это могло бы стать поводом для оптимизма, но в Украине возбудили уголовное дело.



"(Украинское государство) начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может. История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью", – заявил Садовый.



"Буду бороться за этот проект. Не имею таких полномочий, как вся государственная машина, но руководствуюсь месседжем, который неоднократно озвучивал президент Порошенко на многочисленных экономических форумах: "Украина открыта для инвестиций!", – отметил он.



"После допроса расскажу больше", – написал Садовый.



Как известно, Садовый попал в немилость к премьер-министру и президенту тогда как Львов страдает от мусора, потому что его некуда вывозить. Садовый винил за эту ситуацию Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, последний заявлял о бесхозяйственности мэра.



Власти уже взялась за проблему львовского мусора.

Алена Рощенко, УП