Садовий іде на допит у Генпрокуратуру

Міського голову Львова Андрія Садового викликали до Генеральної прокуратури на допит.

Як повідомив він у Facebook, ідеться про справу щодо індустріального парку у Львові.

"О 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру. Справа "Держава Україна проти індустріального парку у Львові", – написав Садовий.

Він зазначив, що голландська девелоперська компанія CTP перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком у промзоні Рясне-2.

"Після перемоги голландці пропонують не лише інвестувати в майбутній парк, але й викупити землю під ним (хоча не повинні були), голландці погоджуються сплатити за землю 52 млн грн (відповідно до грошової оцінки) і зобов'язуються інвестувати лише в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць", – зазначив мер Львова.

За його словами, це могло б стати приводом для оптимізму, але в Україні порушили кримінальну справу.

"(Українська держава) починає маски-шоу у всіх причетних установах, шукають кримінал там, де його нема і бути не може. Історія триває вже близько року і я дивуюсь терпінню інвесторів, які досі не розвернулись і не гримнули дверима", – заявив Садовий.

"Буду боротись за цей проект. Не маю таких повноважень, як вся державна машина, але керуюсь меседжем, який неодноразово озвучував президент Порошенко на численних економічних форумах: "Україна відкрита для інвестицій!", – зазначив він.

"Після допиту розповім більше", – написав Садовий.

Як відомо, Садовий потрапив у немилість до прем’єр-міністра й президента тоді як Львів потерпає від сміття, бо його немає куди вивозити. Садовий винуватив за цю ситуацію Петра Порошенка та Володимира Гройсмана, останній заявляв про безгосподарність мера.

Влада вже взялася за проблему львівського сміття.

Олена Рощенко, УП