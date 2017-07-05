США и Южная Корея провели ракетные стрельбы из-за действий КНДР

США и Южная Корея провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на запуск Пхеньяном межконтинентальной ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

Стрельбы проходили у восточного побережья Южной Кореи.

В учениях были задействованы американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS и южнокорейские ракеты Hyunmoo Missile II.

Как известно, во вторник, 4 июля, Пхеньян сообщил, что провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Официальные лица США подтвердили запуск. Сообщалось, что ракета способна достичь территории Аляски.

В связи с такими действиями КНДР США созывают заседание Совбеза ООН.