США и Южная Корея провели ракетные стрельбы из-за действий КНДР
США и Южная Корея провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на запуск Пхеньяном межконтинентальной ракеты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.
Стрельбы проходили у восточного побережья Южной Кореи.
В учениях были задействованы американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS и южнокорейские ракеты Hyunmoo Missile II.
Как известно, во вторник, 4 июля, Пхеньян сообщил, что провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Официальные лица США подтвердили запуск. Сообщалось, что ракета способна достичь территории Аляски.
В связи с такими действиями КНДР США созывают заседание Совбеза ООН.
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