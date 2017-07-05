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США созывают заседание Совбеза ООН в связи с ракетными испытаниями КНДР

Среда, 5 июля 2017, 00:31

Соединенные Штаты созывают закрытое заседание Совбеза ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

Заседание, вероятно, состоится в среду.

Во вторник Пхеньян сообщил, что провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Позже официальные лица США подтвердили, что КНДР испытала межконтинентальную ракету, передает Fox News.

Отмечается, что это был самый дальний запуск ракеты, проведенный Северной Кореей, и она способна достичь территории Аляски. Ракета пролетела 933 км за 37 минут, достигнув высоты более 24 км.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРСШАООН
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