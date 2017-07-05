Две трети россиян поддерживают очередной срок Путина – опрос

Треть россиян считают, что победитель президентских выборов 2018 года должен проводить более жесткую линию во внутренней политике.

Такие данные соцопроса "Левада-центра" приводит российское издание "Ведомости".

Согласно данным социологов, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации.

Во внешней политике за усиление конфронтации с Западом выступает пятая часть респондентов, за сохранение текущей линии – более половины.

При этом две трети опрошенных хотели бы и после 2018 г. видеть во главе государства Владимира Путина.

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Ужесточения курса всегда хотят от четверти до трети россиян, но невозможно сказать, что они под этим подразумевают, поясняет социолог "Левада-центра" Денис Волков:

"Рядовые россияне не в курсе законодательных ужесточений, притеснения оппозиции – это проходит мимо них. К тем, кто так отвечает, относятся люди постарше и победнее: они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы "жесткая рука навела порядок", у них нет никакой надежды, кроме как на власть".

Либералам такие ответы кажутся странными, ведь "куда уж жестче", но выступающие за ужесточение не хотят "прижимать кого-то конкретно", а просто хотят лучше жить, говорит социолог:

"Однако власть под это может подверстать общее ужесточение курса".

По словам Волкова, у популярности Путина было два пика – 2007–2008 гг., когда была стабильность и надежды на будущее, и 2014–2015 гг., после аннексии Крыма.

"Между этими годами – большой провал, накопление проблем, общее недовольство властью и Путиным в целом. Перед Крымом половина респондентов хотела видеть президентом нового человека, но Крым поменял ситуацию на противоположную", – говорит социолог.