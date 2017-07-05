На Авдеевку вещают пропагандистские каналы из ОРДО – Нацсовет по ТВ

205 просмотров
Среда, 5 июля 2017, 15:54

Жители Авдеевки Донецкой области принимают сигнал вещателей-пропагандистов из оккупированного Донецка.

Об этом сообщил в Facebook член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, это сейчас главная проблема города, связанная с телевидением и радиовещанием.

"Сейчас ее решением занимаются СНБО и причастный комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики. Следовательно, ограничение сигнала из Донецка - вопрос времени", - выразил надежду Костинский.

В то же время, отметил он, наибольшей популярностью в городе пользуются не эти вражеские каналы, а спутниковое и кабельное телевидение от провайдеров, которые получили разрешение на вещание от Нацсовета.

"Каждый из них предоставляет доступ не менее чем к 50 телеканалам, как общенациональных, общественного вещания (UA: Первый, ДоТеБе), так и иностранных", - рассказал член совета.

Также, по его словам, на днях в Авдеевке было восстановлено вещание общественной радиостанции "Голос Донбасса".

"Во время инспекций нами фиксируется реальное состояние вещания радиостанций и телеканалов, которые получили лицензии или разрешения на временное вещание в зоне проведения АТО. На этот раз в Авдеевке было зарегистрировано отсутствие вещания радиостанции "Голос Донбасса" по техническим причинам. Благодаря оперативной работе сотрудников Концерна РРТ вещание радиостанции было восстановлено в течение нескольких часов", - цитирует Костинского сайт Нацсовета.

Как сообщалось, 8 июня в Авдеевке начали работу телевизионные передатчики телеканалов "UA:Перший" и "ДоТеБе", благодаря чему сигнал национального телеканала Украины начали принимать в том числе в Донецке.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Авдеевка телевидение Нацсовет Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Авдеевку вернули воду 3 июля 2017, 14:42
Авдеевке могут вернуть воду в понедельник: ДФС со светом 3 июля 2017, 08:22
Воды в Авдеевке хватит на 4 суток - ГосЧС 2 июля 2017, 20:32
powered by lun.ua
Главные новости
Золотовалютные резервы Нацбанка достигли 18 миллиардов долларов
Луценко не собирается в отставку и не грезит другой карьерой
Представление на Лозового: комитет снова перевел стрелки на Парубия
РФ хочет вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме
Все новости
Забота

Сын растрогал отца, благодаря за уход за тяжелобольной мамой

Літні локації

5 лучших баров Киева возле воды