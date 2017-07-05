На Авдіївку мовлять пропагандистські канали з ОРДО – Нацрада ТБ

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Середа, 5 липня 2017, 15:54

Мешканці Авдіївки Донецької області приймають сигнал мовників-пропагандистів з окупованого Донецька.

Про це повідомив у Facebook член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

За його словами, це зараз головна проблема міста, пов'язана з телебаченням і радіомовленням.

"Наразі її вирішенням опікуються РНБО та дотичний комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики. Отже, обмеження сигналу з Донецька - питання часу", - висловив сподівання Костинський.

Водночас, зазначив він, найбільшою популярністю в місті користуються не ці ворожі канали, а супутникове та кабельне телебачення від провайдерів, які отримали дозвіл на мовлення від Нацради.

"Кожен з них надає доступ не менше ніж до 50 телеканалів, як загальнонаціональних, суспільного мовлення (UA:Перший, ДоТеБе), так і іноземних", - розповів член ради.

Також, за його словами, днями в Авдіївці було відновлено мовлення суспільної радіостанції "Голос Донбасу".

"Під час інспекцій нами фіксується реальний стан мовлення радіостанцій і телеканалів, які отримали ліцензії або дозволи на тимчасове мовлення в зоні проведення АТО. Цього разу в Авдіївці була зареєстрована відсутність мовлення радіостанції "Голос Донбасу" через технічні причини. Завдяки оперативній роботі співробітників Концерну РРТ мовлення радіостанції було відновлено протягом декількох годин", – цитує Костинського сайт Нацради.

Як повідомлялося, 8 червня в Авдіївці почали роботу телевізійні передавачі телеканалів "UA:Перший" і "ДоТеБе", завдяки чому сигнал національного телеканалу України почали приймати у тому числі в Донецьку.

Євген Кізілов, УП

Теми: Авдіївка телебачення Нацрада Донбас
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