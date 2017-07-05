Генпрокуратура проверяет, покупало ли МОЗ просроченные лекарства

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Среда, 5 июля 2017, 17:11

Генеральная прокуратура ведет расследование по закупке лекарств Министерством здравоохранения.

После заседания регламентного комитета Верховной Рады на вопрос журналистки о покупке для онкобольных детей лекарств, срок годности которых истек, Луценко сообщил:

"Такое расследование уже есть, потому что сигналы о таких событиях мы получили раньше".

"Еще с конца прошлого года Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел ведет расследование событий при закупках Министерства здравоохранения. Я не разглашал данные этого следствия, пока оно не вышло на какую-то понятную стадию проверки первичных данных", – заявил он.

По словам генпрокурора, следователи получили информацию, что в "Охматдете" есть просроченные лекарства. "Последние 7-10 дней мы пытаемся установить (проверить – ред.) эту информацию", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Минздрав госзакупки здоровье медицина Генпрокуратура
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