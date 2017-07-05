Генпрокуратура перевіряє, чи купувало МОЗ прострочені ліки

Генеральна прокуратура веде розслідування щодо закупівлі ліків Міністерством охорони здоров’я.

Після засідання регламентного комітету Верховної Ради на запитання журналістки про купівлю для онкохворих дітей ліків, термін придатності яких збіг, Луценко повідомив:

"Таке розслідування вже є, бо сигнали про такі події ми отримали раніше".

"Ще з кінця минулого року Генеральна прокуратура спільно з Міністерством внутрішніх справ веде розслідування події при закупівлях Міністерства охорони здоров’я. я не розголошував дані цього слідства, поки воно не вийшло на якусь зрозумілу стадію перевірки первинних даних", – заявив він.

За словами генпрокурора, слідчі отримали інформацію, що в "Охматдиті" є прострочені ліки. "Останні 7-10 днів ми стараємося встановити (перевірити – ред.) цю інформацію", – сказав він.

Олена Рощенко, УП