Рейс KLM Амстердам-Киев развернули в воздухе "по соображениям безопасности"

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Четверг, 6 июля 2017, 00:10

Нидерландская авиакомпания KLM была вынуждена вернуть в аэропорт вылета рейс KL1387, объяснив свои действия "соображениями безопасности".

Об этом рассказали пассажиры данного рейса.

По словам корреспондента, летевшей этим самолетом, о возвращении им сообщили уже после того, как самолет начал снижение "Где-то через полчаса после вылета самолет развернулся. Объявление о том, что мы возвращаемся в Амстердам сделали еще через полчаса "

Данные бортового радара, зафиксированные на сайте Flightradar24, подтверждают, что самолет вылетел из аэропорта Схипхол, набрал крейсерскую высоту и вошел в воздушное пространство Германии, после чего развернулся.

 

Причины инцидента пассажирам не сообщили, отметив лишь, что решение о возвращении принято "по соображениям безопасности". Пассажиров попросили выйти в аэропортовый "рукав" и подождать замену самолета. Новый борт будет пилотировать тот же экипаж.

Европейская правда

Темы: авиа Европа
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