Рейс KLM Амстердам-Київ розвернули в повітрі "з міркувань безпеки"

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Четвер, 6 липня 2017, 00:10

Нідерландська авіакомпанія KLM була змушена повернути в аеропорт вильоту рейс KL 1387, пояснивши свої дії "міркуваннями безпеки".

Про це розповіли пасажири даного рейсу.

За словами кореспондентки, що летіла цим літаком, про повернення їм повідомили вже після того, як літак почав зниження: "Десь через півгодини після вильоту літак розвернувся. Оголошення про те, що ми повертаємося в Амстердам зробили ще за півгодини"

Дані бортового радару, зафіксовані  на сайті Flightradar24, підтверджують, що літак вилетів з аеропорту Схіпхол, набрав крейсерську висоту та увійшов у повітряний простір Німеччини, після чого розвернувся.

 

Причини інциденту пасажирам не повідомили, зазначивши лише, що рішення про повернення ухвалене "з міркувань безпеки". Пасажирів попросили вийти в аеропортовий "рукав" і зачекати на заміну літака. Новий борт пілотуватиме той самий екіпаж.

Європейська правда

Теми: авіа Європа
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