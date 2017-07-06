Порошенко подписал закон о приоритете интеграции в НАТО

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Четверг, 6 июля 2017, 10:37

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", которым интеграция в НАТО определена одним из национальных приоритетов.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба президента.

Закон был принят Верховной Радой 8 июня. Им вносятся изменения в законы "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики" в части евроатлантической интеграции.

Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

С этой целью Украина активизирует усилия по всему комплексу реформ, в том числе в секторах обороны и безопасности для достижения соответствия критериям членства в Альянсе, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков, комментируя курс Украины на вступление в альянс, заявил, что Москва обеспокоена расширением НАТО.

Украинская правда

Темы: НАТО Порошенко
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