У Путіна стурбовані рухом України до НАТО: "Загрожує безпеці РФ"
Прес-секретар російського президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва стурбована розширенням НАТО.
Так він прокоментував курс України на вступ до альянсу, передає російське агентство РБК.
Україна, за словами Пєскова, є країною, в якій "триває громадянська війна".
"У Москві традиційно з недовірою і стурбованістю відносяться до процесу розширення НАТО в бік наших кордонів. Вважаємо, що це загрожує нашій безпеці і балансу сил в євразійському регіоні. Зрозуміло, російська сторона вживає всіх необхідних заходів для ребалансування ситуації і забезпечення власної безпеки", - заявив він.
За словами Пєскова, рішення про прийняття нових країн до альянсу "приймається в Брюсселі і в тих столицях, де здійснюється загальне керівництво процесом".
Як відомо, у четвер Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.