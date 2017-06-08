У Путіна стурбовані рухом України до НАТО: "Загрожує безпеці РФ"

Прес-секретар російського президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва стурбована розширенням НАТО.

Так він прокоментував курс України на вступ до альянсу, передає російське агентство РБК.

Україна, за словами Пєскова, є країною, в якій "триває громадянська війна".

"У Москві традиційно з недовірою і стурбованістю відносяться до процесу розширення НАТО в бік наших кордонів. Вважаємо, що це загрожує нашій безпеці і балансу сил в євразійському регіоні. Зрозуміло, російська сторона вживає всіх необхідних заходів для ребалансування ситуації і забезпечення власної безпеки", - заявив він.

За словами Пєскова, рішення про прийняття нових країн до альянсу "приймається в Брюсселі і в тих столицях, де здійснюється загальне керівництво процесом".

Як відомо, у четвер Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.