Депутата ВР лишили водительских прав

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Четверг, 6 июля 2017, 11:57
FB Олег Федонюк

Народного депутата от БПП Павла Ризаненка, которого остановили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, лишили права управления автомобилем на 1 год.

Об этом сам Ризаненко сообщил в Facebook.

"Сегодня решением Деснянского суда согласно Закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч 200 гривен за административное нарушение, а именно - вождение автомобиля с показателем 0,27 промилле", - написал нардеп.

Он добавил, что просит жену подарить ему на день рождения велосипед.

Как известно, 8 июля полиция остановила Ризаненко и выписала протокол за управление в нетрезвом состоянии.

В полиции сообщили, что тест показал незначительное алкогольное опьянение около 0,27 промилле.

Сам нардеп сообщал "Украинской правде", что в указанный день он действительно был остановлен сотрудниками полиции из-за того, что его машина вроде в розыске.

"Позже оказалось, что она там не состоит ... Меня привезли на осмотр в клинику и сделали тест, который показал незначительное превышение (содержания алкоголя в организме - УП)", - рассказал депутат.

По его словам, показатель алкоголя в крови, согласно результатам экспертизы, составлял 0,27 промилле при допустимом значении 0,2. Это подтверждается документом, который УП передал Ризаненко.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада суд БПП
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