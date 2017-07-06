Депутата ВР позбавили водійських прав

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Четвер, 6 липня 2017, 11:57
FB Олег Федонюк

Народного депутата від БПП Павла Різаненка, якого зупинили за керування автомобілем у нетверезому стані, позбавили права керування автомобілем на 1 рік.

Про це сам Різаненко повідомив у Facebook.

"Сьогодні рішенням Деснянського суду згідно із Законом України був позбавлений права керування автомобілем терміном на один рік та зобов’язаний сплатити штраф в розмірі 10 тисяч 200 гривень за адміністративне порушення, а саме – кермування автомобілем з показником 0,27 проміле", - написав нардеп. 

Він додав, що просить дружину подарувати йому на день народження велосипед. 

Як відомо, 8 червня поліція зупинила Різаненка та виписала протокол за керування в нетверезому стані.

У поліції повідомили, що тест показав незначне алкогольне сп’яніння близько 0,27 проміле.

Сам нардеп повідомляв "Українській правді", що в зазначений день він дійсно був зупинений співробітниками поліції через те, що його машина начебто у розшуку.

"Пізніше виявилось, що вона там не перебуває… Мене привезли на огляд в клініку і зробили тест, який показав незначне перевищення (вмісту алкоголю в організмі - УП)", – розказав депутат.

За його словами, показник алкоголю в крові, відповідно до результатів експертизи, становив 0,27 проміле при допустимому значенні 0,2. Це підтверджується документом, який УП передав Різаненко.

Українська правда

Теми: Верховна Рада суд БПП
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