рокуратура: Неонацист с РФ причастен к убийству около 40 бойцов

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Четверг, 6 июля 2017, 18:58

Главной военной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению гражданина РФ Алексея Мильчакова, который руководил неонацистской батальоном боевиков "Русич".

Об этом в четверг сообщает прокуратура на своем официальном сайте.

Обвинительный акт направлен в суд для "заочного" рассмотрения.

"Досудебным расследованием установлено, что А. Мильчаков с июня 2014 по август 2015 в составе созданного им незаконного вооруженного формирования, так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", группы быстрого реагирования "Бэтмен" участвовал в составе террористической организации "ЛНР ", способствовал ведению агрессивной войны против Украины и изменении его границ в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - сказано в сообщении.

Также указывается, что в результате преступных действий Мильчакова, а именно устроенной им засады 5 сентября 2014 недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области погибли около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что украинским законодательством ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как известно, Мильчаков находится в списке лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции.

Украинская правда

Темы: Росcия война Донбасс
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