Трамп и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений

695 просмотров
Пятница, 7 июля 2017, 00:30

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Гамбурге накануне саммита G20 обсудили вопрос выполнения Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили ряд приоритетов во внешней политике и политике безопасности, включая активизацию реализации Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми странами из Персидского залива и арабскими странами и денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча Меркель и Трампа состоялась для координации действий в ключевых областях политики перед саммитом G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Темы: Меркель Трамп Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Меркель пообещала, что за глаза судьбу Украины решать не будут 5 июля 2017, 20:55
Порошенко обсудил с Меркель санкции против России 22 июня 2017, 18:39
Меркель выступила против изоляции Трампа на саммите G20 20 июня 2017, 08:23
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: Рекламу в "Борисполе" отдали фирме, связанной с Березенко и Кононенко
Госспецсвязи предупреждает о вероятности повторной кибератаки
ГПУ готовится снять неприкосновенность с Бакулина
До конца лета может появиться представление на Вилкула – Луценко
Все новости
Такси

Как устроены Uklon, Uber и другие службы такси в Киеве

Гастро-новости

10 киевских заведений, открывшихся в июне