Военному, ранившему журналиста в Кривом Роге, грозит до 7 лет

875 просмотров
Пятница, 7 июля 2017, 11:15

Военнослужащий, ранивший криворожского журналиста Вячеслава Вовка, незаконно приобрел оружие, носил и хранил его без цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, передает местное издание 1kr.ua.

"Были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту неосторожного нанесения телесного повреждения. В ходе рассмотрения данного криминального дела, работниками полиции изъято огнестрельное оружие, снаряженное боевыми патронами. Огнестрельное оружие подозреваемый в совершении преступления незаконно приобрел, носил и хранил без предусмотренного законом разрешения", - сообщили в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В рамках данных статей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Он находится в изоляторе временного содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

Темы: Кривой Рог полиция СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Криворожском горсовете снова обыски 6 июня 2017, 15:43
11 друзей Вилкула VS громада Кривого Рога 4 июня 2017, 20:47
В Кривом Роге признали собранные подписи за отзыв 11 депутатов 3 июня 2017, 10:59
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко призвал Розенблатта сложить мандат: Большего позора не представляю
Австрия закрыла дело против партнера Фирташа после его явки в суд Испании
У экс-заместителя главы АП нашли миллион долларов наличных
Хроника 7 июля. Единственная ошибка Ющенко и рождение антикризисной коалиции
Все новости
Почет разнообразию

Как это – быть африканской семьей в Украине

Этикет

Шорты vs опера: 10 базовых правил поведения в театре