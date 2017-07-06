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У Кривому Розі в ході навчань поранили журналіста - ЗМІ

Четвер, 6 липня 2017, 15:44

Оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців.

Як повідомляє "Перший Криворізький", 6 липня у Кривому Розі в приміщенні і біля будівлі Саксаганської райради проходили навчання військових.

У зйомках постановочного кадру зголосився взяти участь оператор порталу. Він виконував роль провокатора. Військовослужбовці відпрацьовували на ньому свої навички.

"Після відпрацювання В'ячеслава завели всередину будівлі і через кілька хвилин всі, хто був надворі, почули глухий хлопок", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці доставили оператора до другої міської лікарні з пораненням у шию. Він перебуває на операційному столі.

Разом з тим, у прес-службі поліції Дніпропетровської області підтвердили, що 6 липня під час проведення навчань з територіальної оборони вогнепальне поранення отримав чоловік 1988 року народження.

Як розповіли в поліції, командно – штабні навчання з територіальної оборони проходили біля та у приміщенні Саксаганського райвиконкому. За їхнім перебігом спостерігали запрошені представники ЗМІ.

Під час виконання постановочного епізоду оператор інформаційного порталу "Перший Криворізький" виявив бажання випробувати себе у ролі статиста. Нещасний випадок трапився безпосередньо у приміщенні, на першому поверсі будівлі.

Чоловік з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення у ділянку шиї був госпіталізований до однієї з лікарень міста.

Подію зареєстровано до ЖЄО Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Теми: Дніпропетровська областьЗМІ
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