Муженко: Более 30 тысяч военных РФ находятся в Украине

Численность военнослужащих регулярных войск РФ, которые находятся на оккупированных территориях Украины, на сегодня превышает 30 тысяч человек.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко на совместном заседании Военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук, сообщает "Укринформ".

"По данным военной разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает более 30 тысяч военнослужащих, включая компонент, который развернут в Крыму", - сказал Муженко.

Он также отметил, что управление военными группировками на оккупированных территориях Донбасса осуществляется командованием РФ.

"В настоящее время на оккупированных территориях Донецкой в Луганской области созданы и развернуты 1 и 2 армейские корпуса численностью свыше 30 тысяч человек, управление которыми осуществляется новообразованной 8 общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации", – отметил начальник Генштаба.

По его словам, до сих пор остается большая угроза развертывания РФ полномасштабных военных действий.

"Главная угроза - это милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей путем развертывания полноценных военных группировок", – подчеркнул он.

По данным Муженко, на нужды этих военных группировок Россия ежемесячно поставляет 5 тысяч тонн горючего и 500 тысяч боеприпасов.