В штабе АТО уточнили потери за сутки
6 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 1 получил ранения.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", – сказал полковник.
В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Крымском (погибший) и Песках (раненый).
Валентина Романенко, УП
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