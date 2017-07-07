У штабі АТО уточнили втрати за добу

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П'ятниця, 7 липня 2017, 12:52

6 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Кримському (загиблий) та Пісках (поранений)

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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