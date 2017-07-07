У штабі АТО уточнили втрати за добу
6 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.
Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", – сказав полковник.
У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Кримському (загиблий) та Пісках (поранений)
Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.