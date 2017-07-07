Суд отказался отменять арест и залог для помощницы Полякова

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Пятница, 7 июля 2017, 18:52

Апелляционный суд Киева оставил в силе содержание под стражей с альтернативой залога в 160 тыс. грн для помощницы нардепа Максима Полякова Татьяны Любонько.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 июня 2017 года - оставить без изменений; апелляционные жалобы стороны защиты в уголовном производстве относительно подозреваемой Т. Любонько - оставить без удовлетворения", - говорится в решении коллегии судей.

Как сообщалось, 21 июня Соломенский райсуд Киева принял решение взять под стражу помощницу Полякова Татьяна Милая с альтернативой залога в сумме 160 тыс. грн. Позже Поляков заявил, что родители женщины внесли за нее залог.

19 июня детективы НАБУ задержали охранника нардепа от БПП Борислава Розенблата при получении взятки. Впоследствии стало известно, что в этом деле задержали 6 человек: помощника нардепа Любонько, двух охранников и трех представителей объединения "Депутатский контроль". Им сообщили о подозрении в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

7 июля на заседании регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривают снятие депутатской неприкосновенности с Полякова, обнародовали оперативные видео- и аудиозаписи, на которых через Любонько передают взятки для Полякова.

Темы: Верховная Рада неприкосновенность суд криминал
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