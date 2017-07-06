НАБУ обнародовало видео о взятках Полякову и Розенблату

На регламентном комитете Верховной Рады, где рассматривается представление Генпрокуратуры относительно нардепа Максима Полякова в так называемой "янтарной схеме", обнародовали часть оперативного видео.



Национальное антикоррупционное бюро также выложило видео в сеть.

Расшифровку показанного на заседании комитета видео осуществил проект "Схемы".



Так, согласно одной видеозаписи, 17 ноября 2016 состоялась встреча агента "Катерины" с помощником Полякова Татьяной Любонько, во время которой последняя рассказала о механизме согласования законодательных инициатив и сообщила, что условием содействия в продвижении законопроектов "Катерины" является передача 15000 долларов США, которые будут распределены между Поляковым, народным депутатом Розенблатом и руководителем "Держгеонадр" Бояркиным.



Встреча Любонько с Катериной, 17 ноября 2016:



Катерина: Хорошо. Еще вопрос. Танюша, скажи мне, пожалуйста, как мы вообще... Что сказал шеф по этому вопросу?

Любонько: Что он его закроет. Подпишет он и Розенблат.

Катерина: А потом, дальше как?

Любонько: А потом зарегистрируют эти правки, тебе Руденко даст ссылки, эти правки зарегистрированы, и потом Розенблат будет уже совместно эти правки продвигать по своим всем законам. Пойми, Катя, если мы обойдем Розенблата и просто зарегистрируем от Полякова, – это мертвое дело. Есть закон, есть разработчик закона, в его интересах, чтобы этот закон... Тем более, он прошел первое чтение. В его интересах, чтобы его приняли в целом. Он просто все это добавит к своему. Ну, это выход, это единственный выход из всего, что мы с ним проговаривали, продумывали... Потому что я могла бы вот сейчас, мне не трудно подписать и отнести в "Депконтроль", они бы тебе отчитались, что они сделали свою работу. Катерина: Ну, вот смотри. Я просто хочу узнать, как бы, систему... Я вообще этого не понимаю, в целом. Вот они, да? Следующий шаг какой? Они их регистрируют где?

Любонько: В Верховной Раде.

Катерина: В Верховной Раде, да? А они там должны проходить какие-то комитеты, вот..?

Любонько: Они потом, когда зарегистрируются, будет назначен, ну, повторный комитет, ведь комитет уже сроки прошли...

Катерина: Да.

Любонько: Они вот это, готовили письмо от ГО-шек (общественных организаций - ред.) О том, что это, типа, жизненно необходимо для бизнеса, для страны в целом. Они должны следующий шаг сделать в комитет. То есть комитет должен этим правкам дать заключение

Катерина: О том, что они ок?

Любонько: Да. И дальше они будут включены в закон и будут вместе с законом выноситься...

Катерина: А кто нам прогарантирует, что Комитет скажет ...?

Любонько: Розенблат.

Катерина: Розенблат. Да?

Любонько: Конечно.

Катерина: А в чем его интерес?

Любонько: В чем его интерес? Об этом мы сейчас и поговорим.

Катерина: Хорошо.

Любонько: Вот. Это выход из того, что было. Смотри, что они озвучили мне вчера. Говорила с помощником тебе, а мой шеф с ним вчера встречался. Они мне озвучила так: пять - это аванс ему, то есть Розенблат...

Катерина: Розенблат...

Любонько: Пять – это мой шеф (Поляков - ред.), и пять – это Бояркин. Все эти три человека будут между собой сейчас сотрудничать. Будут правки - будет "Геокадастр". Все. Ну... Экологический комитет - он подчиняется Розенблату...



Согласно видео, вечером того же дня 17 ноября в ходе организованной Любонько встречи "Катерины" с Поляковым, последний подтвердил свою готовность воспользоваться правом законодательной инициативы в интересах "Катерины" и подчеркнул необходимость участия в этом Розенблата.



Встреча Полякова, Любонько и Катерины 17 ноября 2016 года:



Поляков М.: Смотрите, пока... Ну то, что мы с Розенблатом беремся, и мы можем вставить то, что он вставит, потом правки, когда отзовет... Ну, это ты, Таня, поговоришь с его помощницей, как он это сделает, вот... В любом случае, чтобы Вы понимали: любой, кто зарегистрирует (и это будет не Розенблат) – это все вообще выброшенные деньги.. никакой перспективы не будет, ну просто... Это можно взять, но... это вот..

Любонько: Я это Кате говорила...

Поляков: Это как минимум там, нечестно. Ну, если Вам куда надо выбросить, – можно, конечно (смеется). Это, если у вас есть такая задача – как можно больше потратить – это хорошо. Вот, приветствуется. Но, по большому счету, главный соавтор и всю эту аферу разработал Розенблат. То есть, соответственно, если бы он ходил к другим, он сегодня монополист в этом, потому что он главный соавтор. Да, там есть и другие соавторы (могут внести), но он – главный лоббист этой идеи. Разумеется, если оно будет с ним не согласовано, то есть оно не будет иметь никакой перспективы...

Поляков: Ну Розенблат, слава Богу, он коррупционер. Вот. Шутка ... На самом деле, то есть, он нормальный парень (смеются). И понимает, что такое бизнес. Поэтому я так говорю. Он говорит: "В принципе, вопросов нет, я готов подключиться. Но тут надо и сверху, и снизу".



Согласно видео, 21 ноября состоялась встреча "Катерины" с Любонько, во время которой последняя позвонила Полякову и сообщила о согласии Катерины на его условия. Поляков поручает Любонько получить у Катерины" деньги, поделить их пополам: половину отдать Розенблату, а из доли Полякова взять деньги на приобретение мобильных телефонов.

Телефонный разговор Любонько и Полякова после встречи Любонько с "Катериной" 21 ноября 2016 года



Любонько: Алло, Максим Анатольевич, ну состоялась встреча с Катей. Все ок.

Поляков: Да, смотри, я сейчас Борю предупрежу, подели пополам и помощнице отдай.

Любонько: Ну, в этом я вам на WhatsApp позвоню, хорошо?

Поляков: Да, давай, на WhatsApp наберешь меня.

Любонько: И скажите, по телефонам Вы ничего не оставляли Антону?

Поляков: Да вот сейчас же мы из этих... (неразборчиво)

Любонько: Все, я поняла, хорошо.

Поляков: Да, давай.



Разговор Любонько и "Катерины" после телефонного разговора Любонько с Поляковым, 21 ноября 2016 года:



Любонько: Видишь, они уже хотят денег.

Катерина: Ну, да ... Кто они?

Любонько: Он сказал, что мне нужно брать подписи и отнести ему его часть. Только что.

Катерина: Розенблат?

Любонько: Да, я говорю - давайте не по телефону, на WhatsApp я вас наберу. Это чтобы ты ...

Катерина: Хорошо.



Встреча Любонько с "Катериной", 22 ноября 2016 года:



(Любонько разговаривает по телефону)

Любонько: Максим Анатольевич?

Поляков: Да-да.

Любонько: Хотела сказать, что я пять получила.

Поляков: Не знаю, что такое пять. Набери меня на WhatsApp.

Любонько: Угу.

Поляков: Угу.

Любонько (Катерине): Не любит, когда я по телефону говорю.

Любонько (по телефону): Пять килограмм ... (неразборчиво). Хорошо ... Угу ... Мне Маргарита звонила ... Угу ... Тысяча восемьсот с копейками.



Согласно видео, в тот же день Любонько из полученных от Катерины 5 тысяч долларов США, по указанию Полякова, использовала 1800 долларов на приобретение в магазине Royal Service двух мобильных телефонов iPhone 7 для Полякова и его жены Маргариты.



22 ноября 2016 года законопроекты внесенные Розенблатом и Поляковым, были зарегистрированы в Верховной Раде.



24 ноября 2016 года, в соответствии с видео, состоялась встреча "Катерины" с народным депутатом Розенблатом.



Во время которой последний подтвердил, что готов, по просьбе Полякова, содействие в продвижении необходимых для "Катерины" законопроектов, и осведомлен о договоренности относительно размера его доли от общей суммы неправомерной выгоды. При этом он обратил внимание "Катерины" на то, что такую ​​сумму он получит только за начальный этап сотрудничества.



После этого Розенблат сказал "Катерине" отдать 7 с половиной тысяч долларов его охраннику, который и в дальнейшем будет получать все положенные Розенблату денежные средства.



Встречи Розенблата и Катерины, 24 ноября 2016 года



Розенблат: То есть, Комитет полностью подконтрольный нам, он у нас, под нашим контролем.

Катерина: Что от нас требуется?

Розенблат: В принципе, мне там говорил этот, там надо было "поощрение", там говорили, что передали уже, но это уже такое. Ну, то есть, я комитету уже раздам, этим депутатам, и пусть вносят уже.

Катерина: Мы еще не передавали.

Розенблат: А, не передавали?

Катерина: Мы ждем вашего... Как вам будет удобно - сегодня, завтра, как это правильно сделать?

Розенблат: Катя, я, поймите правильно, то есть, я просто думал, что Поляков мне это сделает, потому что он мне говорил об этом, потому что вы встречались с ним, да?

Катерина: Скажите, как вам удобно. Могу завтра ему передать.

Розенблат: Не надо уже ему передавать. Передадите мне, но...

Катерина: Может...

Розенблат: Вы мне только можете объяснить, вот я, если бы, ну, помню, он мне просто назвал цифру, грубо говоря, я бы ее озвучил ребятам, за это и все остальные. О какой сумме идет речь?

Катерина: Семь с половиной.

Розенблат: Семь с половиной пополам, да? То есть, вы давали пятнадцать, там пополам, да? Хорошо.

Катерина: Но у него ее нет. Ему отдали часть, а часть вам, я никому ее не... Это правильно или что-то, возможно...?

Розенблат: Нет, все правильно, я так сказал. Катя, мне понятно, я хотел бы однозначно, смотрите, два мы уже внесли сегодня.

Катерина: Да, да, мне предоставляли фотографию.

Розенблат: А по двум правкам я сказал, что мы принимаем, то есть мы, чтобы не было потом нюансов. Мы возвращаем на второе чтение, а их на Комитете ... Вношу от себя, от себя их вношу, как автор законопроекта, и на втором чтении мы это сможем. Если я буду их вносить "с голоса", для того, чтобы перед вами просто поставить галочку, Рада не проголосует на него.

Катерина: Ничего не будет, да?

Розенблат: Ну, я, чего я буду Вас обманывать, понимаете? Это для меня просто важно, чтобы его вернули на второе чтение, тогда его проголосуем уже, как надо.

Катерина: Ой, сложно у вас, конечно, с этим всем.

Розенблат: Это не сложно, это просто закон, просто такая...

Катерина: Ну, да, там должны быть какие-то сроки, уже прошли.

Розенблат: Конечно, декабрь месяц. Но, послушайте, это не те деньги, о которых мы сейчас говорим. Это просто ребятам я дал "поощрения", чтобы они на комитете "не бузили".

Катерина: Скажите мне, Борислав, мне сейчас возвращаться к Вам или уже ...?

Розенблат: Я, если Вы хотели мне передать, там мой охранник.

Катерина: Да?

Розенблат: Да, он не вопрос все это сделает, без вопросов.

Катерина: Хорошо.

Розенблат: Но это за правки.

Катерина: А?

Розенблат: Это за правки.

Катерина: Конечно.



Розенблат: Моджахед. Похож на Вашего арабского террориста?

Катерина: Ну, как-то так... террористов у нас нет ...

Розенблат: В Объединенных Арабских Эмиратах нет террористов?

Катерина: Нет, у нас все очень интеллигентные.

Розенблат: (говорит с охранником) Рассчитался? Уже рассчитался... Молодец. Он нам нужен? Да? Затем подойдет к тебе эта красивая девушка, хорошо?

Ярощук: Что-что?

Розенблат: Девушка к тебе эта подойдет.

Ярощук: Хорошо.

Розенблат: Да.

Катерина: Печальный моджахед сидит.

Розенблат: Ну, он у меня из спецподразделения Израиля. Всего наилучшего.

Катерина Всего наилучшего. Спасибо.

Катерина (Ярощуку): Спасибо.



Телефонный разговор Любонько и Полякова 28 ноября 2016 года:



Поляков: Второе: сегодня ты встречаешься со своей арабской подругой. Да? Она там ...

Любонько: Да, она сказала, где-то в два после как раз этой встречи с Денисом.

Поляков: А она его... Ну чтобы она с тобой все закрыла.

Любонько: Да, да, да. Я же вам говорю, где-то в два.

Поляков: Да, это второе.



Согласно видео, в тот же день Любонько получила от Катерины две с половиной тысячи долларов США.



Любонько: (по телефону) Ок, сейчас сбрасываю.

Катерина: Ну-ну ...

Любонько: Вот ... А ну-ка ...

Катерина: Держи.

Любонько: Да. Спасибо!

Катерина: Это все, получается?

Любонько: Все, по-моему.

Катерина: Мы же больше ничего не это..

Любонько: Нет.



Как известно, 6 июля регламентный комитет Рады рассматривает представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт").



По версии следствия, с целью получения неправомерной выгоды он с депутатом Борислав Розенблат (фракция БПП) внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании из Объединенных Арабских Эмиратов "Фуджейра".



Сами депутаты обвинения следствия отвергают.