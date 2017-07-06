НАБУ обнародовало видео о взятках Полякову и Розенблату
На регламентном комитете Верховной Рады, где рассматривается представление Генпрокуратуры относительно нардепа Максима Полякова в так называемой "янтарной схеме", обнародовали часть оперативного видео.
Национальное антикоррупционное бюро также выложило видео в сеть.
Расшифровку показанного на заседании комитета видео осуществил проект "Схемы".
Так, согласно одной видеозаписи, 17 ноября 2016 состоялась встреча агента "Катерины" с помощником Полякова Татьяной Любонько, во время которой последняя рассказала о механизме согласования законодательных инициатив и сообщила, что условием содействия в продвижении законопроектов "Катерины" является передача 15000 долларов США, которые будут распределены между Поляковым, народным депутатом Розенблатом и руководителем "Держгеонадр" Бояркиным.
Встреча Любонько с Катериной, 17 ноября 2016:
Катерина: Хорошо. Еще вопрос. Танюша, скажи мне, пожалуйста, как мы вообще... Что сказал шеф по этому вопросу?
Любонько: Что он его закроет. Подпишет он и Розенблат.
Катерина: А потом, дальше как?
Любонько: А потом зарегистрируют эти правки, тебе Руденко даст ссылки, эти правки зарегистрированы, и потом Розенблат будет уже совместно эти правки продвигать по своим всем законам. Пойми, Катя, если мы обойдем Розенблата и просто зарегистрируем от Полякова, – это мертвое дело. Есть закон, есть разработчик закона, в его интересах, чтобы этот закон... Тем более, он прошел первое чтение. В его интересах, чтобы его приняли в целом. Он просто все это добавит к своему. Ну, это выход, это единственный выход из всего, что мы с ним проговаривали, продумывали... Потому что я могла бы вот сейчас, мне не трудно подписать и отнести в "Депконтроль", они бы тебе отчитались, что они сделали свою работу. Катерина: Ну, вот смотри. Я просто хочу узнать, как бы, систему... Я вообще этого не понимаю, в целом. Вот они, да? Следующий шаг какой? Они их регистрируют где?
Любонько: В Верховной Раде.
Катерина: В Верховной Раде, да? А они там должны проходить какие-то комитеты, вот..?
Любонько: Они потом, когда зарегистрируются, будет назначен, ну, повторный комитет, ведь комитет уже сроки прошли...
Катерина: Да.
Любонько: Они вот это, готовили письмо от ГО-шек (общественных организаций - ред.) О том, что это, типа, жизненно необходимо для бизнеса, для страны в целом. Они должны следующий шаг сделать в комитет. То есть комитет должен этим правкам дать заключение
Катерина: О том, что они ок?
Любонько: Да. И дальше они будут включены в закон и будут вместе с законом выноситься...
Катерина: А кто нам прогарантирует, что Комитет скажет ...?
Любонько: Розенблат.
Катерина: Розенблат. Да?
Любонько: Конечно.
Катерина: А в чем его интерес?
Любонько: В чем его интерес? Об этом мы сейчас и поговорим.
Катерина: Хорошо.
Любонько: Вот. Это выход из того, что было. Смотри, что они озвучили мне вчера. Говорила с помощником тебе, а мой шеф с ним вчера встречался. Они мне озвучила так: пять - это аванс ему, то есть Розенблат...
Катерина: Розенблат...
Любонько: Пять – это мой шеф (Поляков - ред.), и пять – это Бояркин. Все эти три человека будут между собой сейчас сотрудничать. Будут правки - будет "Геокадастр". Все. Ну... Экологический комитет - он подчиняется Розенблату...
Согласно видео, вечером того же дня 17 ноября в ходе организованной Любонько встречи "Катерины" с Поляковым, последний подтвердил свою готовность воспользоваться правом законодательной инициативы в интересах "Катерины" и подчеркнул необходимость участия в этом Розенблата.
Встреча Полякова, Любонько и Катерины 17 ноября 2016 года:
Поляков М.: Смотрите, пока... Ну то, что мы с Розенблатом беремся, и мы можем вставить то, что он вставит, потом правки, когда отзовет... Ну, это ты, Таня, поговоришь с его помощницей, как он это сделает, вот... В любом случае, чтобы Вы понимали: любой, кто зарегистрирует (и это будет не Розенблат) – это все вообще выброшенные деньги.. никакой перспективы не будет, ну просто... Это можно взять, но... это вот..
Любонько: Я это Кате говорила...
Поляков: Это как минимум там, нечестно. Ну, если Вам куда надо выбросить, – можно, конечно (смеется). Это, если у вас есть такая задача – как можно больше потратить – это хорошо. Вот, приветствуется. Но, по большому счету, главный соавтор и всю эту аферу разработал Розенблат. То есть, соответственно, если бы он ходил к другим, он сегодня монополист в этом, потому что он главный соавтор. Да, там есть и другие соавторы (могут внести), но он – главный лоббист этой идеи. Разумеется, если оно будет с ним не согласовано, то есть оно не будет иметь никакой перспективы...
Поляков: Ну Розенблат, слава Богу, он коррупционер. Вот. Шутка ... На самом деле, то есть, он нормальный парень (смеются). И понимает, что такое бизнес. Поэтому я так говорю. Он говорит: "В принципе, вопросов нет, я готов подключиться. Но тут надо и сверху, и снизу".
Согласно видео, 21 ноября состоялась встреча "Катерины" с Любонько, во время которой последняя позвонила Полякову и сообщила о согласии Катерины на его условия. Поляков поручает Любонько получить у Катерины" деньги, поделить их пополам: половину отдать Розенблату, а из доли Полякова взять деньги на приобретение мобильных телефонов.
Телефонный разговор Любонько и Полякова после встречи Любонько с "Катериной" 21 ноября 2016 года
Любонько: Алло, Максим Анатольевич, ну состоялась встреча с Катей. Все ок.
Поляков: Да, смотри, я сейчас Борю предупрежу, подели пополам и помощнице отдай.
Любонько: Ну, в этом я вам на WhatsApp позвоню, хорошо?
Поляков: Да, давай, на WhatsApp наберешь меня.
Любонько: И скажите, по телефонам Вы ничего не оставляли Антону?
Поляков: Да вот сейчас же мы из этих... (неразборчиво)
Любонько: Все, я поняла, хорошо.
Поляков: Да, давай.
Разговор Любонько и "Катерины" после телефонного разговора Любонько с Поляковым, 21 ноября 2016 года:
Любонько: Видишь, они уже хотят денег.
Катерина: Ну, да ... Кто они?
Любонько: Он сказал, что мне нужно брать подписи и отнести ему его часть. Только что.
Катерина: Розенблат?
Любонько: Да, я говорю - давайте не по телефону, на WhatsApp я вас наберу. Это чтобы ты ...
Катерина: Хорошо.
Встреча Любонько с "Катериной", 22 ноября 2016 года:
(Любонько разговаривает по телефону)
Любонько: Максим Анатольевич?
Поляков: Да-да.
Любонько: Хотела сказать, что я пять получила.
Поляков: Не знаю, что такое пять. Набери меня на WhatsApp.
Любонько: Угу.
Поляков: Угу.
Любонько (Катерине): Не любит, когда я по телефону говорю.
Любонько (по телефону): Пять килограмм ... (неразборчиво). Хорошо ... Угу ... Мне Маргарита звонила ... Угу ... Тысяча восемьсот с копейками.
Согласно видео, в тот же день Любонько из полученных от Катерины 5 тысяч долларов США, по указанию Полякова, использовала 1800 долларов на приобретение в магазине Royal Service двух мобильных телефонов iPhone 7 для Полякова и его жены Маргариты.
22 ноября 2016 года законопроекты внесенные Розенблатом и Поляковым, были зарегистрированы в Верховной Раде.
24 ноября 2016 года, в соответствии с видео, состоялась встреча "Катерины" с народным депутатом Розенблатом.
Во время которой последний подтвердил, что готов, по просьбе Полякова, содействие в продвижении необходимых для "Катерины" законопроектов, и осведомлен о договоренности относительно размера его доли от общей суммы неправомерной выгоды. При этом он обратил внимание "Катерины" на то, что такую сумму он получит только за начальный этап сотрудничества.
После этого Розенблат сказал "Катерине" отдать 7 с половиной тысяч долларов его охраннику, который и в дальнейшем будет получать все положенные Розенблату денежные средства.
Встречи Розенблата и Катерины, 24 ноября 2016 года
Розенблат: То есть, Комитет полностью подконтрольный нам, он у нас, под нашим контролем.
Катерина: Что от нас требуется?
Розенблат: В принципе, мне там говорил этот, там надо было "поощрение", там говорили, что передали уже, но это уже такое. Ну, то есть, я комитету уже раздам, этим депутатам, и пусть вносят уже.
Катерина: Мы еще не передавали.
Розенблат: А, не передавали?
Катерина: Мы ждем вашего... Как вам будет удобно - сегодня, завтра, как это правильно сделать?
Розенблат: Катя, я, поймите правильно, то есть, я просто думал, что Поляков мне это сделает, потому что он мне говорил об этом, потому что вы встречались с ним, да?
Катерина: Скажите, как вам удобно. Могу завтра ему передать.
Розенблат: Не надо уже ему передавать. Передадите мне, но...
Катерина: Может...
Розенблат: Вы мне только можете объяснить, вот я, если бы, ну, помню, он мне просто назвал цифру, грубо говоря, я бы ее озвучил ребятам, за это и все остальные. О какой сумме идет речь?
Катерина: Семь с половиной.
Розенблат: Семь с половиной пополам, да? То есть, вы давали пятнадцать, там пополам, да? Хорошо.
Катерина: Но у него ее нет. Ему отдали часть, а часть вам, я никому ее не... Это правильно или что-то, возможно...?
Розенблат: Нет, все правильно, я так сказал. Катя, мне понятно, я хотел бы однозначно, смотрите, два мы уже внесли сегодня.
Катерина: Да, да, мне предоставляли фотографию.
Розенблат: А по двум правкам я сказал, что мы принимаем, то есть мы, чтобы не было потом нюансов. Мы возвращаем на второе чтение, а их на Комитете ... Вношу от себя, от себя их вношу, как автор законопроекта, и на втором чтении мы это сможем. Если я буду их вносить "с голоса", для того, чтобы перед вами просто поставить галочку, Рада не проголосует на него.
Катерина: Ничего не будет, да?
Розенблат: Ну, я, чего я буду Вас обманывать, понимаете? Это для меня просто важно, чтобы его вернули на второе чтение, тогда его проголосуем уже, как надо.
Катерина: Ой, сложно у вас, конечно, с этим всем.
Розенблат: Это не сложно, это просто закон, просто такая...
Катерина: Ну, да, там должны быть какие-то сроки, уже прошли.
Розенблат: Конечно, декабрь месяц. Но, послушайте, это не те деньги, о которых мы сейчас говорим. Это просто ребятам я дал "поощрения", чтобы они на комитете "не бузили".
Катерина: Скажите мне, Борислав, мне сейчас возвращаться к Вам или уже ...?
Розенблат: Я, если Вы хотели мне передать, там мой охранник.
Катерина: Да?
Розенблат: Да, он не вопрос все это сделает, без вопросов.
Катерина: Хорошо.
Розенблат: Но это за правки.
Катерина: А?
Розенблат: Это за правки.
Катерина: Конечно.
Розенблат: Моджахед. Похож на Вашего арабского террориста?
Катерина: Ну, как-то так... террористов у нас нет ...
Розенблат: В Объединенных Арабских Эмиратах нет террористов?
Катерина: Нет, у нас все очень интеллигентные.
Розенблат: (говорит с охранником) Рассчитался? Уже рассчитался... Молодец. Он нам нужен? Да? Затем подойдет к тебе эта красивая девушка, хорошо?
Ярощук: Что-что?
Розенблат: Девушка к тебе эта подойдет.
Ярощук: Хорошо.
Розенблат: Да.
Катерина: Печальный моджахед сидит.
Розенблат: Ну, он у меня из спецподразделения Израиля. Всего наилучшего.
Катерина Всего наилучшего. Спасибо.
Катерина (Ярощуку): Спасибо.
Телефонный разговор Любонько и Полякова 28 ноября 2016 года:
Поляков: Второе: сегодня ты встречаешься со своей арабской подругой. Да? Она там ...
Любонько: Да, она сказала, где-то в два после как раз этой встречи с Денисом.
Поляков: А она его... Ну чтобы она с тобой все закрыла.
Любонько: Да, да, да. Я же вам говорю, где-то в два.
Поляков: Да, это второе.
Согласно видео, в тот же день Любонько получила от Катерины две с половиной тысячи долларов США.
Любонько: (по телефону) Ок, сейчас сбрасываю.
Катерина: Ну-ну ...
Любонько: Вот ... А ну-ка ...
Катерина: Держи.
Любонько: Да. Спасибо!
Катерина: Это все, получается?
Любонько: Все, по-моему.
Катерина: Мы же больше ничего не это..
Любонько: Нет.
Как известно, 6 июля регламентный комитет Рады рассматривает представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт").
По версии следствия, с целью получения неправомерной выгоды он с депутатом Борислав Розенблат (фракция БПП) внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании из Объединенных Арабских Эмиратов "Фуджейра".
Сами депутаты обвинения следствия отвергают.