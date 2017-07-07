В результате взрыва на сельской дороге в Донецкой области пострадали двое
В результате взрыва неустановленного предмета на сельской дороге между поселком Зайцево и селом Майорское пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
Потерпевшими оказались 36-летняя женщина и 38-летний мужчина - жители поселка Жованка.
Женщину каретой скорой помощи доставили в больницу Бахмута.
Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.