Аваков: Украина готова предоставить Италии все документы по Маркиву

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Пятница, 7 июля 2017, 23:16

Украина готова представить все документы по делу задержанного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива.

Об этом на Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы утверждаем, что наш боец не мог быть причастен к гибели гражданина Италии, фоторепортера Андреа Роккелли. Мы готовы представить все имеющиеся документы по этому делу и обеспечить участие в заседании свидетелей со стороны Украины", - написал министр по результатам встречи с послом Италии.

Как известно, ранее Генпрокуратура заявила, что будет обеспечивать защиту законных интересов Маркива в судебном процессе.

Полиция Италии арестовала заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.

Как заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им. Кульчицького, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелле и Миронов.
По данным следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелле.

Украинская правда

Темы: Италия Нацгвардия
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