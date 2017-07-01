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В Італії українця арештували за вбивство фотографа на Донбасі 2014 року

Субота, 1 липня 2017, 14:31
В Італії українця арештували за вбивство фотографа на Донбасі 2014 року

Поліція Італії заарештувала громадянина України за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року в Слов'янську.

Про це повідомляє в суботу видання La Repubblica.

У матеріалі йдеться, що затриманий поїхав в Україну в кінці 2013 року, брав участь у сутичках на Майдані в Києві. Після цього вступив до одного з добровольчих батальйонів, включених до Національній гвардії.

Разом з тим, заступник генпрокурора України Євген Єнін на своїй сторінці в Facebook зазначив, що Генпрокуратура здивована арештом українця в Італії.

"Генпрокуратура здивована арештом в Італії українського солдата Віталія Марківа, за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу м. Слов'янськ у травні 2014 року, висунутою прокуратурою м. Павія", - написав він.

Єнін зазначив, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова. У цьому розслідуванні Генпрокуратура активно співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз тощо.

"При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - зазначив заступник генпрокурора.

ГПУ вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

25 травня 2014 року представники ОРДО повідомили, що під Слов’янськом у селі Андріївка були вбиті італійський журналіст Андреа Роккеллі та його перекладач – громадянин Росії Андрій Миронов.

Також був поранений французький фотокореспондент, який бачив, що після обстрілу з міномета Роккеллі та Миронов лежали нерухомо.

Пізніше в МВС України підтвердили цю інформацію

Українська правда

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Теми: ІталіяДонбас
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