Председатель ВККСУ: антикоррупционные суды не доказали свою эффективность

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Суббота, 8 июля 2017, 13:27

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков заявляет, что мировой опыт не подтверждает эффективность деятельности антикоррупционных судов.

Такое мнение он высказал в комментарии Укринформу в Брюсселе.

"Говоря об антикоррупционном суде, на данный момент у меня много сомнений. Как показывает сравнительный анализ о существовании антикоррупционных судов в других странах (подготовлен US AIDE), хочу четко сказать, что я не вижу успешных мировых практик в сфере деятельности антикоррупционных судов", - отметил Козьяков.

По его мнению, к вопросу "проведения эксперимента в Украине" относительно создания антикоррупционного суда следует подходить очень осторожно.

По информации юриста, в Европе только три страны имеют антикоррупционные суды. В частности, привел пример Козьяков, опыт такого суда в Словакии является отрицательным. Среди других стран в мире, где существуют антикоррупционные суды, эксперт вспомнил Алжир, Пакистан и Индонезию.

Как сообщалось, создание антикоррупционного суда является одним из обязательств Украины перед МВФ.

Ранее Евросоюз призвал Украину как можно быстрее принять закон об антикоррупционном суде.

Темы: суд коррупция
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