Голова ВККСУ: антикорупційні суди не довели свою ефективність

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков заявляє, що світовий досвід не підтверджує ефективність діяльності антикорупційних судів.

Таку думку він висловив у коментарі Укрінформу в Брюсселі.

"Говорячи про антикорупційний суд, на даний момент я маю багато сумнівів. Як засвідчує порівняльний аналіз щодо існування антикорупційних судів в інших країнах (підготовлений US AIDE), хочу чітко сказати, що я не вбачаю успішних світових практик у сфері діяльності антикорупційних судів", - зауважив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На його думку, до питання "проведення експерименту в Україні" щодо створення антикорупційного суду слід підходити дуже обережно.

За інформацією юриста, у Європі лише три країни мають антикорупційні суди. Зокрема, навів приклад Козьяков, досвід такого суду у Словаччини є негативним. Серед інших країн у світі, де існують антикорупційні суди, експерт згадав Алжир, Пакистан та Індонезію.

Як повідомлялося, створення антикорупційного суду є одним із зобов’язань України перед МВФ.

Раніше Євросоюз закликав Україну якнайшвидше прийняти закон про антикорупційний суд.