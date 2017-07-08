Голова ВККСУ: антикорупційні суди не довели свою ефективність

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Субота, 8 липня 2017, 13:27

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков заявляє, що світовий досвід не підтверджує ефективність діяльності антикорупційних судів.

Таку думку він висловив у коментарі Укрінформу в Брюсселі.

"Говорячи про антикорупційний суд, на даний момент я маю багато сумнівів. Як засвідчує порівняльний аналіз щодо існування антикорупційних судів в інших країнах (підготовлений US AIDE), хочу чітко сказати, що я не вбачаю успішних світових практик у сфері діяльності антикорупційних судів", - зауважив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На його думку, до питання "проведення експерименту в Україні" щодо створення антикорупційного суду слід підходити дуже обережно.

За інформацією юриста, у Європі лише три країни мають антикорупційні суди. Зокрема, навів приклад Козьяков, досвід такого суду у Словаччини є негативним. Серед інших країн у світі, де існують антикорупційні суди, експерт згадав Алжир, Пакистан та Індонезію.

Як повідомлялося, створення антикорупційного суду є одним із зобов’язань України перед МВФ.

Раніше Євросоюз закликав Україну якнайшвидше прийняти закон про антикорупційний суд.

Теми: суд корупція
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