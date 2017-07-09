В Днепре горела "Pizza Veterano", где работают ветераны АТО

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Воскресенье, 9 июля 2017, 10:47

В Днепре в ночь на воскресенье произошел пожар в пиццерии "Pizza Veterano", где работают бывшие участники АТО.

Об этом сообщает в Facebook представитель заведения Андрей Сарвира.

По его словам, летняя площадка пиццерии "странным образом загорелась" в 2 часа ночи.

Как известно, "Pizza Veterano" была открыта в Киеве в 2015 году. Согласно концепции заведения, здесь работают исключительно ветераны АТО.

Недавно "Pizza Veterano" открылась и в Днепре.

Украинская правда

Темы: Днепр чрезвычайное происшествие
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