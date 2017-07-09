Тиллерсон поговорил с украинскими реформаторами о коррупции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с представителями гражданского общества.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, присутствовавший на встрече.

Он сообщил, что со стороны Украины в ней принимали участие четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.

В частности, глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей КОболев, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарная.

"Все спикеры от Украины говорили о важности помощи со стороны США в реформах, но указывали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах", - добавил Найем.

По его словам, абсолютно каждая тема заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема - в людях или законах и кто этому сопротивляется.

С представителями гражданского общества Тиллерсон встретился до встречи с президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось, в распространенном 6 июля заявлении официального представителя Государственного департамента США Гетер Науерт говорилось, что Тиллерсон в Киеве "встретится с президентом Порошенко и молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества".

Украинская правда