Тиллерсон поговорил с украинскими реформаторами о коррупции

2659 просмотров
Воскресенье, 9 июля 2017, 14:16

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с представителями гражданского общества.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, присутствовавший на встрече.

Он сообщил, что со стороны Украины в ней принимали участие четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.

В частности, глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей КОболев, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарная.

"Все спикеры от Украины говорили о важности помощи со стороны США в реформах, но указывали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах", - добавил Найем.

По его словам, абсолютно каждая тема заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема - в людях или законах и кто этому сопротивляется.

С представителями гражданского общества Тиллерсон встретился до встречи с президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось, в распространенном 6 июля заявлении официального представителя Государственного департамента США Гетер Науерт говорилось, что Тиллерсон в Киеве "встретится с президентом Порошенко и молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества".

Украинская правда

Темы: США коррупция Найем
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон прибыл в Киев 9 июля 2017, 10:24
NYT: Сын Трампа в 2016 году встречался с российским юристом 9 июля 2017, 05:33
США выделят четырем странам более $600 млн помощи 9 июля 2017, 02:27
powered by lun.ua
Главные новости
Тиллерсон: РФ должна сделать первый шаг для прекращения огня на Донбассе
ПА ОБСЕ приняла резолюцию в поддержку Украины
Гройсман – генсеку ООН: надо увеличить размер гуманитарной помощи
Тиллерсон прибыл в Киев
Все новости
История успеха

Как Uber покорял мир: Отрывок из книги Адама Лашински

Карта пляжей

Минздрав предупреждает, где нельзя купаться