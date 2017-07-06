Тіллерсон в Києві зустрінеться з реформаторами - Держдеп

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході візиту в Київ зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, членами уряду і представниками громадянського суспільства.

Про це йдеться у заяві офіційного представника Державного департаменту США Гетер Науерт.

"Держсекретар Тіллерсон здійснить свій перший офіційний візит до Києва 9 липня, де зустрінеться з Президентом Порошенком та молодими реформаторами з уряду та громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

"Тіллерсон знову підтвердить прихильність Америки суверенітету та територіальній цілісності України, закликаючи уряд України продовжувати впроваджувати реформи, які зміцнюють економічну, політичну та військову стійкість України", - повідомила Науерт.

Раніше прес-служба президента України повідомила, що керівника зовнішньополітичного відомства США прийме президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України.

Як повідомлялося, також в цьому місяці очікується візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Крім того, президент анонсував візит в Україну в серпні міністра енергетики США Ріка Перрі, а в найближчі місяці також візит міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Раніше "Українська правда" повідомила, що Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 годин.