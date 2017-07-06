Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тіллерсон в Києві зустрінеться з реформаторами - Держдеп

Четвер, 6 липня 2017, 03:10

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході візиту в Київ зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, членами уряду і представниками громадянського суспільства.

Про це йдеться у заяві офіційного представника Державного департаменту США Гетер Науерт.

"Держсекретар Тіллерсон здійснить свій перший офіційний візит до Києва 9 липня, де зустрінеться з Президентом Порошенком та молодими реформаторами з уряду та громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

"Тіллерсон знову підтвердить прихильність Америки суверенітету та територіальній цілісності України, закликаючи уряд України продовжувати впроваджувати реформи, які зміцнюють економічну, політичну та військову стійкість України", - повідомила Науерт.

Раніше прес-служба президента України повідомила, що керівника зовнішньополітичного відомства США прийме президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України.

Як повідомлялося, також в цьому місяці очікується візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Крім того, президент анонсував візит в Україну в серпні міністра енергетики США Ріка Перрі, а в найближчі місяці також візит міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Раніше "Українська правда" повідомила, що Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 годин. 

Теми: СШАПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
США
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: