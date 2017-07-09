Порошенко: Рассчитываем на помощь США в "нормандском формате"

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Воскресенье, 9 июля 2017, 14:51

Украина рассчитывает на помощь США в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом 9 июля заявил президент Петр Порошенко на брифинге после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 

"Больше всего мы хотим мира в Украине. Мы твердо придерживаемся взятых на себя обязательств по Минского процесса, рассчитываем на помощь наших партнеров - США - в "нормандском формате" и рассчитываем на трезвое понимание этой ситуации в России", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина рассчитывает на активную роль США в этом переговорном процессе. 

Порошенко также констатировал переход двусторонних отношений между США и Украиной в практическую плоскость.

"Приятно отметить, что от первого контакта на высшем уровне мы очень быстро перешли к практической работе - быстро, скоординировано, практически", - заявил президент.

дополняется

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко США Донбасс
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