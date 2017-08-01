Суд в аннексирована Крыму закончил следствие по Чийгозу, скоро дебаты

Судебное расследование по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят в аннексированном Крыму завершено.



Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов.



"Судебное следствие по делу Ахтема Чийгоза завершено. Прения назначены на 7 августа, начало в 9:30.", - написал Полозов.



В то же время он опубликовал комментарий по 151 заседанию суда, которое состоялось во вторник.



"Во время судебного заседания защита заявила ходатайство о возвращении обвинителю вального акта прокурору для устранения недостатков, препятствующих вынесению приговора. В этом ходатайстве было отказано", - сказал он.



"Также суд отказался приобщить результаты допроса Рефата Чубарова", - сказал он, добавив, что защита неоднократно просила суд вызвать Чубарова, однако получила отказ.



Полозов отметил, что суд предоставил сторонам 5 дней для подготовки к дебатам.



В комментарии канала "112" адвокат рассказал, что суд в любом случае вынесет обвинительный приговор.



"Несмотря на то, что отсутствуют какие-либо доказательства его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига - сколько ему дадут. Ему грозит от 4 до 10 лет", - сказал он.



Как известно, Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.



Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.