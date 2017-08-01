В Днепропетровской области полицейский насмерть сбил пешехода
В Новомосковске Днепропетровской области сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, в субботу вечером наехал на пешехода, который от полученных травм погиб.
Это произошло 29 июля около 23:00, сообщает прокуратура Днепропетровской области.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но сейчас полицейский уже задержан.
"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – информирует прокуратура.
Досудебное расследование по факту совершения сотрудником одного из подразделений Нацполиции в области ДТП, в результате которого погиб человек, – по ч.2 ст.286 УК, – продолжается.
Других подробностей прокуратура не приводит.
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