На пенсионную реформу 2018 потребуется дополнительно 40 миллиардов
Пенсионная реформа, которая предполагает осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, потребует в 2018 году дополнительно 40 миллиардов гривен.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбор на брифинге, сообщает УНИАН.
"На этот год, на три месяца после 1 октября, нам нужно 12 миллиардов гривен. На следующий год, по ориентировочным подсчетам, необходимо 40 миллиардов гривен", – сказал он.
Шамбор добавил, что в месяц необходимая для осовременивания сумма составит 3,8 миллиарда гривен.
По словам заместителя министра, средства будут аккумулироваться за счет дополнительных сборов единого соцвзноса благодаря повышению минимальной заработной платы и расширения базы налогообложения за счет снижения размера единого социального взноса.
Ранее сообщалось, что поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд в январе-июле превысили плановые показатели на 15%, или на 11 миллиардов гривен.
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