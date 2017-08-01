На пенсионную реформу 2018 потребуется дополнительно 40 миллиардов

Пенсионная реформа, которая предполагает осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, потребует в 2018 году дополнительно 40 миллиардов гривен.



Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбор на брифинге, сообщает УНИАН.



"На этот год, на три месяца после 1 октября, нам нужно 12 миллиардов гривен. На следующий год, по ориентировочным подсчетам, необходимо 40 миллиардов гривен", – сказал он.



Шамбор добавил, что в месяц необходимая для осовременивания сумма составит 3,8 миллиарда гривен.



По словам заместителя министра, средства будут аккумулироваться за счет дополнительных сборов единого соцвзноса благодаря повышению минимальной заработной платы и расширения базы налогообложения за счет снижения размера единого социального взноса.



Ранее сообщалось, что поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд в январе-июле превысили плановые показатели на 15%, или на 11 миллиардов гривен.