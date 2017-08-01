В Кремле уже критикуют возможные поставки американских ракет Украине

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Вторник, 1 августа 2017, 13:36

В Кремле заявили, что поставка Соединенными штатами Америки противотанковых ракет Украине может спровоцировать "очередной виток напряженности" на востоке страны.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль инициировать переговоры с Вашингтоном относительно поставок противотанковых ракет Украине и "помогут" ли ОРДО в ответ на такие действия США.

Как сообщалось, Пентагон и Госдепартамент США разрабатывают план по поставке Украине противотанковых ракет и других видов оружия и ждут одобрения Белого дома.

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