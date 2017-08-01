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В США составляют план предоставления Украине летального оружия

Вторник, 1 августа 2017, 00:50
В США составляют план предоставления Украине летального оружия

Американские военные разрабатывают план поставок летального оружия оборонительного характера в Украину.

Об этом сообщило американское издание USA Today.

"Американские военные впервые составляют план предоставления летального оборонительного вооружения Украине для противостояния растущей российской военной угрозе Украине и Европе", - отмечается в публикации.

Сообщается также, что планирование, которое осуществляет Объединенный комитет начальников штабов, требует утверждения Белого дома.

Чиновник Совета национальной безопасности заявил, что американское правительство не исключает предоставления оборонительного оружия Украине. Этот вопрос обсуждается в окружении президента на фоне вспышек насилия в Восточной Украине, а также подготовки России к большим военным учениям, которые, по мнению аналитиков, сосредоточат большое количество бронетехники на границах Украины и стран НАТО.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, Пентагон и Государственный департамент США разработали планы поставки Украине противотанковых ракет и других видов вооружений и ожидают одобрения Белого дома.

Высокопоставленный чиновник в админстрации заявил, что нет никакого решения относительно предложения по вооружению и это не обсуждалось на заседании высокого уровня по России в Белом доме на прошлой неделе. По его словам президент Дональд Трамп не знаком с планом и его позиция неизвестна.

При этом, некоторые американские и украинские чиновники заявили, что пройдет несколько месяцев пока Белый дом примет окончательное решение.

Сенатор Джон Маккейн одобрительно прокомментировал в twitter сообщение газеты о плане вооружения Украины.

"Это ко времени", - написал он.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставок оборонительного оружия Украине для борьбы с боевиками на Донбассе.

26 июля в Государственном департаменте США заявили, что вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон не исключает предоставления вооружения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеСШАДонбассРосcия
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