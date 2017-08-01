В НАТО заявили о перехвате истребителя РФ в авиапространстве Эстонии

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Вторник, 1 августа 2017, 18:25

Истребители Испании и Финляндии были подняты для перехвата трех самолетов РФ, приблизились к воздушному пространству Эстонии.

Об этом во вторник говорится в заявлении Альянса, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Российские самолеты были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет АН-26.

"Два испанских истребителя F-18 с Балтийской воздушной полиции НАТО были подняты с эстонской авиабазы ​​Амари. Финские самолеты также были подняты для перехвата", - заявили в Альянсе.

В последние годы количество перехватов российских самолетов самолетами НАТО значительно увеличилось в условиях обострения напряженности между Западом и Москвой в связи с агрессией России в Украине.

Темы: Испания
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