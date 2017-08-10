Прокуратура: Причиной гибели бойцов в Марьинке могло стать неправильное обращение с оружием

Причиной гибели двух и и ранения еще пятерых военнослужащих АТО поблизости Марьинки 8 августа могло стать неправильное обращение с оружием.

Об этом заявляет пресс-служба Генпрокуратуры.

"Военной прокуратурой Донецкого гарнизона осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, а именно минометом калибра 120 мм 2С12 "Сани", повлекшее гибель двух и травмирование пяти военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и повлекшее телесные повреждения нескольким лицам).

"Предварительная версия следствия - взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета различными военнослужащими двумя боеприпасами", - отметили в прокуратуре.

К настоящему моменту был проведен ряд следственных действий: осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты 120 мм миномет 2С12 "Сани", назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы данного события.

Как известно, 8 августа неподалеку Марьинки двое украинских военных погибли и пятеро получили ранения в результате того, что одно из вооружений ВСУ вышло из строя.