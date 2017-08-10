Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю

150 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 01:18

Причиною загибелі двох і і поранення ще п'ятьох військовослужбовців АТО поблизу Мар'їнки 8 серпня могло стати неправильне поводження зі зброєю.

Про це заявляє прес-служба Генпрокуратури.

"Військовою прокуратурою Донецького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, а саме мінометом калібру 120 мм 2С12 "Сані", що спричинило загибель двох та травмування п’яти військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб та заподіяло тілесні ушкодження кільком особам).

"Попередня версія слідства – вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами", - відзначили в прокуратурі.

До теперішнього моменту було проведено ряд слідчих дій: огляд місця події, в ході якого вилучено 120 мм міномет 2С12 "Сані", призначена комплексна балістична, вибухо-технічна та експертиза безпеки життєдіяльності, встановлюються і допитуються свідки та очевидці даної події.

Як відомо 8 серпня неподалік Мар'їнки двоє українських військових загинули і п'ятеро отримали поранення в результаті того, що одне з озброєнь ЗСУ вийшло з ладу.

Теми: АТО прокуратура Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики у середу активізувалися на Луганському напрямку 9 серпня 2017, 19:20
СБУ оголосила підозру "заступнику міністра ДНР" 9 серпня 2017, 15:27
Скажіть мені, що жінки не достойні ордену? 9 серпня 2017, 14:10
powered by lun.ua
Головні новини
Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна"
Кортеж Луценка не штрафували попри порушення ПДР
Суд в Криму присудив 76-річному активісту 10 діб арешту
Постачальників неякісної їжі військовим оштрафують на 2,8 млн
Усі новини
6 правил

Поради, які допоможуть правильно привітатися із чужим собакою

Повідомте!

Ви помітили на дорозі відкритий люк, навалене сміття чи повалене дерево?