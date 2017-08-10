Сутки в АТО: 16 обстрелов, 1 военный получил боевую травму

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате чего один украинский военнослужащий получили боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В конце прошлых суток ситуация в районе проведения АТО очередной раз обострилась. По сравнению с предыдущими днями, российско-оккупационные группировки несколько уменьшили количество обстрелов. Однако враг все чаще применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и соответственно запрещен мирными договоренностями", - отметили в штабе.

На Луганском направлении до обеда террористы из поселка Калиновое шесть раз обстреливали украинские опорные пункты из разного вида оружия.

На Приморском направлении сепаратисты из минометов калибра 82 мм били по позициям ВСУ неподалеку Старогнатовки и Талаковки. 120 мм миномет боевики применяли в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.

"Кроме того, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение Минскими соглашениями, около 21 часа боевики били по укреплениям сил АТО из реактивной пусковой установки "Град" (Партизан). По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении вечером боевики почти два часа из различных видов оружия вели обстрел украинских опорных пунктов на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

"На постоянные огневые провокации врага, силы АТО каждый раз дают и будут давать жесткий ответ. Наши войска постоянно находятся в полной боевой готовности, а морально-психологическое состояние бойцов позволяет выполнять самые сложные задачи по защите страны от агрессора", - подчеркнули в штабе.