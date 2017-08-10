Австрия усиливает контроль на границах из-за нелегальных мигрантов

116 просмотров
Четверг, 10 августа 2017, 08:41

В связи с ростом числа нелегальных мигрантов Австрия усиливает контроль над границами с четырьмя странами.

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

По его словам, силы полиции и армии усиливают контроль над восточными и южными границами, на которых увеличилось количество случаев нелегального пересечения границы мигрантами.

Меры усиленного контроля будут действовать на пограничных пунктах на границе с Венгрией, Словенией, Италией и Словакией.

Министр пояснил, такой шаг необходим, поскольку на этих коронах было перехвачено больше чем обычно количество мигрантов. Некоторых остановили на пограничных пунктах, где ранее беженцев задерживали редко.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 10 августа. РФ назначила в Крыму "диверсантов", а Ющенко грозит российскому флоту
Сутки в АТО: 16 обстрелов, 1 военный получил боевую травму
Главарь боевиков Захарченко заявил, что "Малороссии" не будет
Прокуратура: Причиной гибели бойцов в Марьинке могло стать неправильное обращение с оружием
Все новости
Музыка и настроение

7 способов сосредоточиться, успокоиться и мотивировать себя

Гастро-новости

Новые киевские заведения июля