Российские оккупанты опять проводят обыски у крымских татар
В оккупированном Крыму с утра вооруженные российские силовики блокируют улицу, где живут крымские татары.
Об этом в своем ФБ написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.
"В с. Новокленовка Белогорского района воруженные силовики блокируют улицу. Какая это еще спецоперация сообщу позже", - написал он.
Пока никакой дополнительной информации он не привел.
В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что там проводятся обыски и очередные задержания.
"В селе Учь Козь (ныне – Новоклёново) Карасувбазарского (ныне – Белогорского) района Крыма вооруженные русские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание", - написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.