Российские оккупанты опять проводят обыски у крымских татар

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Четверг, 10 августа 2017, 09:29

В оккупированном Крыму с утра вооруженные российские силовики блокируют улицу, где живут крымские татары.

Об этом в своем ФБ написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

"В с. Новокленовка Белогорского района воруженные силовики блокируют улицу. Какая это еще спецоперация сообщу позже", - написал он.

Пока никакой дополнительной информации он не привел.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что там проводятся обыски и очередные задержания.

"В селе Учь Козь (ныне – Новоклёново) Карасувбазарского (ныне – Белогорского) района Крыма вооруженные русские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание", - написал он.

Темы: Крым крымские татары
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