СБУ советует украинцам не перевозить за границу вещи незнакомцев

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Четверг, 10 августа 2017, 11:38

Служба безопасности отмечает, что возросло количество украинцев, которых обманом привлекают к перевозке наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБ Украины рекомендует гражданам во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить любые вещи или предметы, которые вам не принадлежат", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что увеличилось количество случаев, когда украинцев обманом вовлекают в незаконные перевозки и распространение наркотиков.

"В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять украинцев по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ. Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один - осужден", - отметили в СБУ.

Темы: СБУ
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